Usta oyuncu Nur Sürer'in acı günü

Ödüllü oyuncu Nur Sürer aldığı acı haberle sarsıldı. Sürer'in kendisinden 4 yaş küçük kardeşi hayatını kaybetti. Oyuncu, kardeşi Süleyman Sürer’i dün toprağa verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak “Aile” dizisinde Hülya Soykan rolüyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncunun kardeşi Süleyman Sürer (65) dün tedavi gördüğü Muğla Devlet Hastanesi’nde sabah saatlerinde vefat etti.

