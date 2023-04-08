Usta oyuncu Rana Cabbar hastaneye kaldırıldı

Aşk-ı Memnu dizisindeki Süleyman karakteriyle tanınan Rana Cabbar'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Oyuncunun son durumunu meslektaşı Metin Yıldız duyurdu.

Usta oyuncu Rana Cabbar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Rana Cabbar dün akşam hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusunun sağlık durumunu Metin Yıldız duyurdu.

Yıldız yaptığı açıklamada, "Şu an Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şu an durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim" dedi.

Usta oyuncu Rana Cabbar hastaneye kaldırıldı - 1

RANA CABBAR KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'Sakıncalı' rolünü ilk oynayan oyuncu oldu.

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