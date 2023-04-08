Usta oyuncu Rana Cabbar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Rana Cabbar dün akşam hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusunun sağlık durumunu Metin Yıldız duyurdu.

Yıldız yaptığı açıklamada, "Şu an Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şu an durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim" dedi.