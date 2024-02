Usta yazar Füruzan son yolculuğuna uğurlandı

Yapı Kredi Yayınları Yayın Koordinatörü Aslıhan Dinç ise şunları kaydetti:



"Yayıncılığa giriş yaptığımda ilk tanıştığım ve sözleşmesini yaptığım ilk kadın yazarımdı Füruzan. Yaklaşık 30 yıllık bir zamandan bahsediyorum. 30 yıldır da hem benim yazarım hem de çok yakın arkadaşım oldu. Edebiyatı zaten çok kuvvetli, ona zaten söyleyebileceğim bir şey yok ama bir insan olarak da tanımaktan çok mutlu olduğum, çok şey öğrendiğim, her zaman yanımda olan ve her zaman da yanında olduğum biriydi. Çok üzgünüm. Bir anneyi kaybetmiş gibi hissediyorum."



Cenazeye Kenan Kocatürk, Ayşe Sarısayın, Yalvaç Ural, Filiz Ural, Selçuk Erez, Turhan Günay, Metin Celal, Leyla Ruhan Okay ve Talat Parman'ın da aralarında bulunduğu edebiyat dünyasından birçok isim katıldı.