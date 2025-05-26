Usta oyuncu Şerif Sezer ölümden döndü

"Asmalı Konak", "Yol", "Babam ve Oğlum", "Karagül" gibi yapımlarla tanınan ve son olarak Yalı Çapkını'nda Hattuç karakterine hayat veren Şerif Sezer, ölümden döndü.

Söke istikametinden Milas’a doğru seyir halinde olan iki aracın karıştığı bir trafik kazasında araçlar hurdaya döndü. Kaza, dün saat 17.30 sıralarında 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti.