Uygur kardeşlerden İpek Tanrıyar'dan 22 yıl sonra aynı poz

Nejat Uygur'un kendisi gibi oyuncu oğulları Behzat ile Süheyl Uygur, 'Şahane Pazar' programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar ile bir araya geldi.



'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu izlemeye giden İpek Tanrıyar, Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti.



"MAZİ KALBİMDE ÖYLE GÜZEL Kİ"

Tanrıyar, Behzat ve Süheyl ile 2002'de verdiği pozu tekrarladı.



Behzat Uygur, yıllar önce ve sonrasında çekilen fotoğrafları kıyaslayıp, "İpek oyunumuza geldi. Bir önce - sonra yapalım dedi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.



İpek Tanrıyar da "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" ifadelerini kullandı.