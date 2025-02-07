Uzun süredir tedavi gören Kahtalı Mıçe dua istedi
Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Kahtalı Mıçe, son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, sevenlerinden dua istedi.
Asıl adı Mustafa Aslan olan ve Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan sanatçının geçtiğimiz aylarda gırtlak kanseri olduğu iddia edilmişti.
İddialar sonrası açıklama yapan Kahtalı Mıçe, "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi. Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın” ifadelerini kullanmıştı.
Kahtalı Mıçe, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
"HASTANEDE TEDAVİDEYİM"
6 Şubat depremleri için paylaşım yapan Kahtalı Mıçe, "Kaybettiğimiz insanları dostları rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile 11 şehrimizi yeniden kuracağız. Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Ünlü isme çok sayıda geçmiş olsun yorumları yapıldı.
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