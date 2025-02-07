Uzun süredir tedavi gören Kahtalı Mıçe dua istedi

Asıl adı Mustafa Aslan olan ve Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan sanatçının geçtiğimiz aylarda gırtlak kanseri olduğu iddia edilmişti.

İddialar sonrası açıklama yapan Kahtalı Mıçe, "Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi. Bu yüzden kemoterapi tedavisi görüyorum. Tedavi sürecim devam ediyor, biraz yorgunum ama iyiyim. Lütfen asılsız haberlere inanmayın” ifadelerini kullanmıştı.

Kahtalı Mıçe, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.