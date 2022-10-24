'Vahe ile Evdeki Mutluluk' yılın programı ödülünü aldı

Vahe Kılıçarslan'ın 25 yıldır hazırlayıp sunduğu 'Vahe ile Evdeki Mutluluk' programı, 'yılın programı’ seçildi.

'Vahe ile Evdeki Mutluluk' yılın programı ödülünü aldı

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Vahe Kılıçarslan, 25 yıldır hazırlayıp sunduğu 'Vahe ile Evdeki Mutluluk' programıyla Mersin’de ödül aldı. Mersin Divan Oteli’nde düzenlenen 3. Altınçilek Ödül Töreni’nde Vahe ile Evdeki Mutluluk, ‘yılın programı’ seçildi.

Daha önceki yıllarda Soma ve Ermenek’te maden şehidi ailelere yardım eden Vahe Kılıçarslan, ödül konuşmasında Bartın’ın Amasra ilçesinde de acılar dindikten sonra şehit ailelerinin evlerini yenileyeceğini açıkladı.

'Vahe ile Evdeki Mutluluk' yılın programı ödülünü aldı - 1

Yıllardır 81 şehirde binlerce ailenin yuvasını dekore eden program, yeni bölümleriyle her pazar Star’da ekrana geliyor.

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