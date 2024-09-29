Vedat Milor'dan yeni menemen sorusu

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışması devam ederken ünlü yemek yazarı Vedat Milor, menemenin tarifiyle ilgili yeni bir tartışma paylaştı. Milor sosyal medya hesabında takipçilerine "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?" diye sordu.

Milor paylaşımında "Bugün tarihi bir gün. Eşim menemen yapmayı öğreniyor. Fatma Hanım yaptı. Soğanlı mı soğansız mı? Kuru soğan var, taze soğan var dereotu var, maydanoz var. Bir yumurta, bol domates" ifadelerini kullandı.

