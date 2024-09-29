Vedat Milor'dan yeni menemen sorusu
Ünlü yemek yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabında "Menemeni siz nasıl seversiniz?" notuyla yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.
"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" tartışması devam ederken ünlü yemek yazarı Vedat Milor, menemenin tarifiyle ilgili yeni bir tartışma paylaştı. Milor sosyal medya hesabında takipçilerine "Menemenin üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı?" diye sordu.
Milor paylaşımında "Bugün tarihi bir gün. Eşim menemen yapmayı öğreniyor. Fatma Hanım yaptı. Soğanlı mı soğansız mı? Kuru soğan var, taze soğan var dereotu var, maydanoz var. Bir yumurta, bol domates" ifadelerini kullandı.
"BEYAZ PEYNİR UFALANIR MI UFALANMAZ MI?"
Milor daha sonra "En önemli soruyu sormadım. Üstüne beyaz peynir ufalanır mı ufalanmaz mı? Ben beyaz peynirli seviyorum. Elbette soğanlı olacak da menemen, beyaz peynirli mi beyaz peynirsiz mi?" diyerek yeni bir tartışma başlattı.
Milor'un paylaşımının altına menemenin nasıl olması gerektiğine dair birçok yorum yapıldı.
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