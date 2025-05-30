Victoria Beckham Spice Girls'ten binlerce dolar kazandı
Moda tasarımcısı Victoria Beckham, Spice Girls'ten aldığı telif gelirleri sayesinde önemli ölçüde gelir elde ediyor.
Victoria Beckham, son bir yılda müzikten tam 1 milyon sterlin kazandı. Üstelik 2012’den beri ne şarkı söylüyor ne de turneye çıkıyor.
Mart 2024’te sona eren dönemi kapsayan Companies House belgelerine göre, eski pop yıldızının 1997’de kurduğu Moody Productions adlı şirketinde 2,4 milyon sterlinlik bir sermaye bulunuyor. The Sun gazetesi, bu gelirleri “müzik kayıt ve yayın telifleri ile sponsorluk faaliyetlerinin geri kazanımı” olarak kaydetti.
Grubun son kez birlikte sahneye çıktığı etkinlik, 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreniydi. Spice Girls’ün eski menajeri Simon Fuller, grubun yeniden birleşmesi için bazı hazırlıklar içerisinde olduklarını anlatmıştı. Ancak Victoria Beckham’ın yüzde 90 ihtimalle bu plana dahil olmadığı belirtildi.
Victoria ve eşi David Beckham, yaklaşık yedi yıl önce Simon Fuller ile anlaşmazlığa düştü ve XIX Entertainment ajansındaki sözleşmelerinden çıkmak için 38 milyon sterlin ödeyerek Fuller’ın yüzde 33’lük hissesini satın aldı. Böylece Beckham çifti, Beckham Brand Holdings üzerinde tam kontrole sahip oldu. Bu şirketin içinde ABD merkezli futbol kulübü Inter Miami’deki pay da bulunuyor.
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