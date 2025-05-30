Victoria Beckham Spice Girls'ten binlerce dolar kazandı

Moda tasarımcısı Victoria Beckham, Spice Girls'ten aldığı telif gelirleri sayesinde önemli ölçüde gelir elde ediyor.

Victoria Beckham Spice Girls'ten binlerce dolar kazandı

, son bir yılda müzikten tam 1 milyon sterlin kazandı. Üstelik 2012’den beri ne şarkı söylüyor ne de turneye çıkıyor.

Mart 2024’te sona eren dönemi kapsayan Companies House belgelerine göre, eski pop yıldızının 1997’de kurduğu Moody Productions adlı şirketinde 2,4 milyon sterlinlik bir sermaye bulunuyor. The Sun gazetesi, bu gelirleri “ kayıt ve yayın telifleri ile sponsorluk faaliyetlerinin geri kazanımı” olarak kaydetti. 

Victoria Beckham Spice Girls'ten binlerce dolar kazandı - 1

Grubun son kez birlikte sahneye çıktığı etkinlik, 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreniydi. Spice Girls’ün eski menajeri Simon Fuller, grubun yeniden birleşmesi için bazı hazırlıklar içerisinde olduklarını anlatmıştı. Ancak ’ın yüzde 90 ihtimalle bu plana dahil olmadığı belirtildi.

Victoria Beckham Spice Girls'ten binlerce dolar kazandı - 2

Victoria ve eşi David Beckham, yaklaşık yedi yıl önce Simon Fuller ile anlaşmazlığa düştü ve XIX Entertainment ajansındaki sözleşmelerinden çıkmak için 38 milyon sterlin ödeyerek Fuller’ın yüzde 33’lük hissesini satın aldı. Böylece Beckham çifti, Beckham Brand Holdings üzerinde tam kontrole sahip oldu. Bu şirketin içinde ABD merkezli futbol kulübü Inter Miami’deki pay da bulunuyor.

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