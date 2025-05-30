Victoria Beckham Spice Girls'ten binlerce dolar kazandı

Victoria Beckham, son bir yılda müzikten tam 1 milyon sterlin kazandı. Üstelik 2012’den beri ne şarkı söylüyor ne de turneye çıkıyor.

Mart 2024’te sona eren dönemi kapsayan Companies House belgelerine göre, eski pop yıldızının 1997’de kurduğu Moody Productions adlı şirketinde 2,4 milyon sterlinlik bir sermaye bulunuyor. The Sun gazetesi, bu gelirleri “müzik kayıt ve yayın telifleri ile sponsorluk faaliyetlerinin geri kazanımı” olarak kaydetti.

