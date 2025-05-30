Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasındaki gerilimin nedeni düğün dansı mı?

Page Six’e konuşan bir davetli, Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in düğünlerinde ilk dansı birlikte yaptıklarını, ardından Nicola’nın babasıyla geleneksel baba-kız dansını gerçekleştirdiğini anlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Marc Anthony’nin performansı sırasında ise birçok davetli piste çıkarak coşkuyla dans etti. Daily Mail ’in haberine göre, çiftin ilk dansları canlı olarak çalınan Only Fools Rush In ve Stand By Me şarkıları eşliğinde gerçekleşti. Ancak başka bir kaynak, bu dansların sembolik olduğunu, esas romantik dansın Marc Anthony’nin sahne almasıyla planlandığını aktardı.

People dergisinin haberine göre, Anthony sahnede Brooklyn ve Victoria’yı dansa davet etti. Ünlü müzisyenin, Victoria için “salondaki en güzel kadın” dediği de aktarıldı. Bu özel anın ardından ise Nicola’nın gözyaşları içinde salondan ayrıldığı iddia edildi.



Kaynak, çiftin özellikle Marc Anthony'nin You Sang to Me adlı parçasını romantik dansları için seçtiklerini şu sözlerle anlattı:



“Bu dans için özel bir koreografi hazırlandı. Herkes bunun çift için değerli bir an olduğunu biliyordu. Victoria’nın bu anda dans etmesi büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.”



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Victoria, David, Brooklyn ve Nicola’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak genç çifte yakın bir başka kaynak, “Salondaki herkes yaşananları gördü. Ortam bir anda buz kesti” dedi. Aynı kaynak, bu olayın ilk olmadığını ve benzer sorunların hala devam ettiğini ifade etti.