Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasındaki gerilimin nedeni düğün dansı mı?

Page Six’e konuşan bir davetli, Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz’in düğünlerinde ilk dansı birlikte yaptıklarını, ardından Nicola’nın babasıyla geleneksel baba-kız dansını gerçekleştirdiğini anlattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Marc Anthony’nin performansı sırasında ise birçok davetli piste çıkarak coşkuyla dans etti.



Daily Mail’in haberine göre, çiftin ilk dansları canlı olarak çalınan Only Fools Rush In ve Stand By Me şarkıları eşliğinde gerçekleşti. Ancak başka bir kaynak, bu dansların sembolik olduğunu, esas romantik dansın Marc Anthony’nin sahne almasıyla planlandığını aktardı.