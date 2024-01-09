Victoria Beckham'dan gelini Nicola Peltz'e: Doğum günün kutlu olsun

"SENİ SEVİYORUZ"



Victoria Beckham, gelini Nicola Peltz ile sahilde dans ettiği videoya şu notu düştü:



"Doğum günün kutlu olsun... Seni çok seviyoruz! Sevgin, nezaketin, yeteneğin ve uzun topuklularla kum üzerinde dans etme yeteneğin! En iyi dans partneri ve sevgi dolu gelin. Seni seviyoruz, harika bir gün geçir!"