Victoria Beckham'dan gelini Nicola Peltz'e: Doğum günün kutlu olsun

2022 yılında Brooklyn Beckham ile nikah masasına oturan Nicola Peltz, 9 Ocak'ta 25 yaşına bastı. Victoria Beckham da gelininin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

Victoria Beckham'dan gelini Nicola Peltz'e: Doğum günün kutlu olsun

Eski futbolcu ile modacı 'ın büyük oğlu , Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu 'le 2022 yılının nisan ayında dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Nicola Peltz, bugün 25 yaşına bastı. Victoria Beckham da gelininin doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı video ile kutladı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Victoria Beckham, gelini Nicola Peltz ile sahilde dans ettiği videoya şu notu düştü:

"Doğum günün kutlu olsun... Seni çok seviyoruz! Sevgin, nezaketin, yeteneğin ve uzun topuklularla kum üzerinde dans etme yeteneğin! En iyi dans partneri ve sevgi dolu gelin. Seni seviyoruz, harika bir gün geçir!"

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