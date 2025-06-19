Volkan Demirel kızlarıyla poz verdi: "Benimkiler"

2010 yılında eski futbolcu Volkan Demirel ile dünyaevine giren ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu.

"SAKİN BİR BEBEK"



Öte yandan Zeynep Demirel, kısa bir süre önce konuk olduğu programda Yasmin ile ilgili konuşmuş ve "Sakin bir bebek. Bebeklikleri hepsinin kolaydı. Bana göre hamilelik zor. Ortanca hamileliğim en kolaydı. İkinciyi evde 20 dakikada suda doğurdum. Son doğumumda 5 saat sancı çektim" demişti.