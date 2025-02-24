Volkan Demirel paylaştı: Yade ve Yeda kardeşleriyle buluştu

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne oldu.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Volkan Demirel, üçüncü kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu. İkili, bebeğe Yasmin adını verdi.

"AİLEMİZİN EN MİNİK ÜYESİ"



Zeynep Demirel ise üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu "Hoş geldin ailemizin en minik üyesi" diye duyurdu.