Volkan Demirel paylaştı: Yade ve Yeda kardeşleriyle buluştu

Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Kızlarına Yasmin adını veren ünlü çiftten Volkan Demirel, kardeşlerin ilk buluşma anını takipçileriyle paylaştı.

Volkan Demirel paylaştı: Yade ve Yeda kardeşleriyle buluştu

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da ile evlenen, Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne oldu.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Volkan Demirel, üçüncü kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu. İkili, bebeğe Yasmin adını verdi.

"AİLEMİZİN EN MİNİK ÜYESİ"

Zeynep Demirel ise üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu "Hoş geldin ailemizin en minik üyesi" diye duyurdu.

Volkan Demirel paylaştı: Yade ve Yeda kardeşleriyle buluştu - 1

ÜÇ KIZI DA BİR ARADA

Demirel çiftinin kızları Yade (11) ve Yeda (7) da dün kardeşleriyle buluştu. o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Volkan Demirel paylaştı: Yade ve Yeda kardeşleriyle buluştu - 2
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