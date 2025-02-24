Volkan Demirel paylaştı: Yade ve Yeda kardeşleriyle buluştu
Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Kızlarına Yasmin adını veren ünlü çiftten Volkan Demirel, kardeşlerin ilk buluşma anını takipçileriyle paylaştı.
2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne oldu.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Volkan Demirel, üçüncü kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu. İkili, bebeğe Yasmin adını verdi.
"AİLEMİZİN EN MİNİK ÜYESİ"
Zeynep Demirel ise üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu "Hoş geldin ailemizin en minik üyesi" diye duyurdu.
ÜÇ KIZI DA BİR ARADA
Demirel çiftinin kızları Yade (11) ve Yeda (7) da dün kardeşleriyle buluştu. Volkan Demirel o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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