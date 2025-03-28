Volkan Demirel'den duygulandıran doğum günü paylaşımı
Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Babasının vefatıyla sarsılan Demirel, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına veda etmişti.
"SEN BANA HİÇ 'HAYIR' DEMEDİN"
Demirel, paylaşımında "Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım. Sen gözlerini yummadan önceki akşam ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun... Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın, ağabeyim, kardeşim, dostumdun. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin. Babam sen bana hiç 'hayır' demedin. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın" demişti.
Eski futbolcu, sözlerini "Neden bıraktın kendini, gittin babam daha yaşayacaklarımız varken… " diyen Demirel, "Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni? Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında…" diye noktalamıştı
"HER ANIMIZDA SEN VARSIN"
Demirel, babasının doğum gününde sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Demirel paylaşımına "Babam benim, doğum günün kutlu olsun... Yanımızda olamasan da bize yaşattıkların ve öğrettiklerinle her anımızda sen varsın" notunu düştü.
Öte yandan, Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in üçüncü kızı geçtiğimiz haftalarda dünyaya geldi. Müjdeli haberi Volkan Demirel duyurdu. Ünlü isim, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Hoş geldin" notunu düştü. Üçüncü kez anne baba olmanın sevincini yaşayan Demirel çiftinin minik kızlarına Yasmin adını verdiği ortaya çıktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Volkan Demirel
- Zeynep Sever Demirel