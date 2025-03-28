Volkan Demirel'den duygulandıran doğum günü paylaşımı

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına veda etmişti.

"SEN BANA HİÇ 'HAYIR' DEMEDİN"

Demirel, paylaşımında "Sabah kalktım, seni arayamayacağım. Hayatımda ilk defa kaybettiğimi anladım. Sen gözlerini yummadan önceki akşam ne kadar iyi, ne kadar da mutlusun... Benim elim ayağım, öğreten, yol gösteren, arkadaşımdın, ağabeyim, kardeşim, dostumdun. Arkamda duran, her zaman yanımda yürüyendin. Babam sen bana hiç 'hayır' demedin. Yeri geldi mi kolunun altına girdiğim, yeri geldiğinde beni sırtlayandın" demişti.

Eski futbolcu, sözlerini "Neden bıraktın kendini, gittin babam daha yaşayacaklarımız varken… " diyen Demirel, "Bu kadar erken, hazırlıksız çaresiz bıraktın beni? Bana veda etmişsin aslında bizi mutlu ettiğin son akşamında…" diye noktalamıştı