Volkan Demirel'den kızı Yasmin ile yeni kare

Eski futbolcu Volkan Demirel, 2010 yılında Zeynep Demirel ile hayatını birleştirmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden, Yeda ve Yade adında iki kızları olan ünlü çift, kısa bir süre önce üçüncü çocuklarına kavuştu.

Bir kızları daha olan Demirel çifti, bebeğe Yasmin adını verdi. Çocuklarıyla yakından ilgilenen ünlü isim, minik kızıyla objektif karşısına geçti.