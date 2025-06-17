Volkan Demirel'den kızı Yasmin ile yeni kare
Kısa bir süre önce üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Volkan Demirel, minik kızı Yasmin ile objektif karşısına geçti.
Eski futbolcu Volkan Demirel, 2010 yılında Zeynep Demirel ile hayatını birleştirmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden, Yeda ve Yade adında iki kızları olan ünlü çift, kısa bir süre önce üçüncü çocuklarına kavuştu.
Bir kızları daha olan Demirel çifti, bebeğe Yasmin adını verdi. Çocuklarıyla yakından ilgilenen ünlü isim, minik kızıyla objektif karşısına geçti.
BABA KIZ POZU GELDİ
43 yaşındaki Volkan Demirel, Yasmin kucağındayken çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Baba kızın fotoğrafı büyük ilgi gördü.
"SAKİN BİR BEBEK"
Öte yandan Zeynep Demirel, kısa bir süre önce konuk olduğu programda Yasmin ile ilgili konuşmuş ve "Sakin bir bebek. Bebeklikleri hepsinin kolaydı. Bana göre hamilelik zor. Ortanca hamileliğim en kolaydı. İkinciyi evde 20 dakikada suda doğurdum. Son doğumumda 5 saat sancı çektim" demişti.
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