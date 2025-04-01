Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti: Suç duyurusunda bulunacağız

Sanatçının kardeşi Birol Konak, sosyal medyadan paylaşımında şunları ifade etti: "Sevgili ağabeyimiz Volkan Konak'ın vefatından sonra sosyal medya üzerinden yapılan kirli yorum, hakaret ve spekülatif haberlere karşı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, avukatlarımız tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

"KONUYLA İLGİLİ DEFALARCA UYARDIM"

Öte yandan MSG Başkanı Ferhat Göçer, Volkan Konak'ın ölümüne dair soru işaretleri olduğunu belirterek, inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Ferhat Göçer, duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti;

"Bir arkadaş, bir sanatçı , hekim, MSG ve Federasyon başkanı olarak Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim KKTC polisinin Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır Kıbrıs’ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda , gerek otel yetkililerini, gerek hükümet yetkililerini defalarca uyardım. Volkan Konak’ın sahnede düştüğü andan itibaren, profesyonel ekip tarafından hızlıca CPR uygulanması, hastane yoğun bakım servisine ulaşması yaklaşık 1 saati almış. Değil dakikaların saniyelerin çok kıymetli olduğu böyle durumlarda olabildiğince hızlı şekilde CPR yapılırken hastaneye transferinin gerçekleşmesi gereken bir durumda böylesine bir gecikmenin telafisi mümkün değildir.. Volkan’ı kaybettik, bu acı tecrübenin ,gerek tüm otel yönetimine, gerekse KKTC yetkilerine, misafirleri olan insanların hayatlarını güvence altına alabilmeleri için gerekli önlemlerin ve yaptırımların hayata geçirilmesi adına Hayati bir vesile olmasını umuyorum. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız."

KKTC polisi de ünlü sanatçı Volkan Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.