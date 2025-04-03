Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu
Cerrahpaşa, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarla tanınan Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Konak'ın vefatından sonra ortaya çıkan sözleri yürek burktu.
"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.
MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLDİLER
Volkan Konak memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.
"BABA TARAFINA UYSAK 58'DE ÖLDÜK"
Ani ölümüyle ailesi ve sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın 6 yıl önce sahnede söylediği sözler ortaya çıktı. 58 yaşındaki vefat eden ünlü ismin 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde çekilen video sosyal medyada gündem oldu.
Volkan Konak'ın "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri yürek dağladı.
BABASINI LENF KANSERİ SEBEBİYLE KAYBETTİ
Öte yandan Volkan Konak'ın babası Cevat Konak'a 1990'lı yıllarda lenf kanseri teşhisi konmuştu. Uzun süre İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi gören Konak, hayatını kaybetti.
Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı Cerrahpaşa adlı eserini babası için bestelemiştir.
CERRAHPAŞA'NIN HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI
Volkan Konak, dillere pelesenk olan Cerrahpaşa şarkısının hikayesini yıllar önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:
"Biz o dönem hakikaten çok şanssızdık. 2002-2004 arası 6'sı kanser sebebiyle tam 7 akrabamı genç yaşta kaybettim. Sözlerini ablam yazmıştı, insanlar da söyleyince çok duygulanıyordu. Biz de albüme koyalım dedik, ben söylemeye bile dayanamıyordum, babamı hatırlatıyordu bana. Bu kadar ses getireceğini bilmiyordum. Bu şarkı bir defa yazılır. Bu doğaçlama olan bir şarkıydı. Hatta bir sanatçı arkadaşım bana '300 yıllık şarkı yaptın' dedi" sözleriyle anlatmıştı.
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