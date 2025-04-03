Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu

Volkan Konak'ın "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri yürek dağladı.

CERRAHPAŞA'NIN HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI



Volkan Konak, dillere pelesenk olan Cerrahpaşa şarkısının hikayesini yıllar önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:



"Biz o dönem hakikaten çok şanssızdık. 2002-2004 arası 6'sı kanser sebebiyle tam 7 akrabamı genç yaşta kaybettim. Sözlerini ablam yazmıştı, insanlar da söyleyince çok duygulanıyordu. Biz de albüme koyalım dedik, ben söylemeye bile dayanamıyordum, babamı hatırlatıyordu bana. Bu kadar ses getireceğini bilmiyordum. Bu şarkı bir defa yazılır. Bu doğaçlama olan bir şarkıydı. Hatta bir sanatçı arkadaşım bana '300 yıllık şarkı yaptın' dedi" sözleriyle anlatmıştı.