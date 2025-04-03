Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu

Cerrahpaşa, Yarim Yarim, Mimoza Çiçeğim gibi şarkılarla tanınan Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.  58 yaşındaki Konak'ın vefatından sonra ortaya çıkan sözleri yürek burktu.

Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu

"Kuzeyin oğlu" lakaplı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Volkan Konak memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.

Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu - 1

"BABA TARAFINA UYSAK 58'DE ÖLDÜK"

Ani ölümüyle ailesi ve sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın 6 yıl önce sahnede söylediği sözler ortaya çıktı. 58 yaşındaki vefat eden ünlü ismin 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

Volkan Konak'ın "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri yürek dağladı.

Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu - 2
Volkan Konak sahnede şarkılarla anıldı: Paramparça olduk

Volkan Konak sahnede şarkılarla anıldı: Paramparça olduk

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BABASINI LENF KANSERİ SEBEBİYLE KAYBETTİ

Öte yandan Volkan Konak'ın babası Cevat Konak'a 1990'lı yıllarda lenf kanseri teşhisi konmuştu. Uzun süre İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi gören Konak, hayatını kaybetti.

Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı Cerrahpaşa adlı eserini babası için bestelemiştir.

Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri gündem oldu - 3

CERRAHPAŞA'NIN HİKAYESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Volkan Konak, dillere pelesenk olan Cerrahpaşa şarkısının hikayesini yıllar önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Biz o dönem hakikaten çok şanssızdık. 2002-2004 arası 6'sı kanser sebebiyle tam 7 akrabamı genç yaşta kaybettim. Sözlerini ablam yazmıştı, insanlar da söyleyince çok duygulanıyordu. Biz de albüme koyalım dedik, ben söylemeye bile dayanamıyordum, babamı hatırlatıyordu bana. Bu kadar ses getireceğini bilmiyordum. Bu şarkı bir defa yazılır. Bu doğaçlama olan bir şarkıydı. Hatta bir sanatçı arkadaşım bana '300 yıllık şarkı yaptın' dedi" sözleriyle anlatmıştı.

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