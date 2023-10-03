Wanda Nara ile kız kardeşi Zaira Ayasofya'da

Wanda Nara'nın gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve "Aslan yengem", "Çok güzelsiniz ikiniz de", "Yengem Türkiye'yi tanıtıyor" gibi yorumlar geldi.

Öte yandan Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda da Arjantin’den gelen ailesini İstanbul turuna çıkarmış ve Tarihi Yarımada'yı da gezdirmişti. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun