Wanda Nara ile kız kardeşi Zaira Ayasofya'da

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara,  kız kardeşi Zaira Nara'yı Ayasofya'ya götürdü. Ünlü isim, kardeşiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Wanda Nara ile kız kardeşi Zaira Ayasofya'da

Mauro Icardi'nin Galatasaray ile tekrar anlaşması üzerine çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen , sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

"KIZ KARDEŞİM TÜRKİYE'DE"

Kardeşi Zaira Nara ile birlikte Ayasofya'ya giden ünlü isim, başörtülü fotoğraflarını "Kız kardeşim Türkiye'de" mesajıyla paylaştı.

Wanda Nara ile kız kardeşi Zaira Ayasofya'da - 1

Wanda Nara'nın gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve "Aslan yengem", "Çok güzelsiniz ikiniz de", "Yengem Türkiye'yi tanıtıyor" gibi yorumlar geldi.

Wanda Nara ile kız kardeşi Zaira Ayasofya'da - 2

Öte yandan Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda da Arjantin’den gelen ailesini İstanbul turuna çıkarmış ve Tarihi Yarımada'yı da gezdirmişti.

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