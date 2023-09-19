Wanda Nara'dan İstanbul turu: Ailesiyle Ayasofya'nın önünde poz verdi

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabına son olarak İstanbul turunda çektiği kareleri ekledi.
AYASOFYA'NIN ÖNÜNDE POZ VERDİ
Arjantin’den gelen ailesini şehir turuna çıkaran Wanda Nara, Ayasofya Camii’nin önünde başörtüsüyle poz verdi.
Galatasaray taraftarının “Yenge” diye hitap ettiği Wanda Nara’nın paylaşımlarına beğeni ve “Yakışır yengeme”, "Göz rengin ortaya çıkmış” gibi yorumlar yağdı.
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