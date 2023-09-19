Wanda Nara'dan İstanbul turu: Ailesiyle Ayasofya'nın önünde poz verdi

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin’den gelen ailesine İstanbul'u gezdirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde başörtüsüyle poz veren ünlü isme yorum yağdı.

Wanda Nara'dan İstanbul turu: Ailesiyle Ayasofya'nın önünde poz verdi

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi , sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabına son olarak İstanbul turunda çektiği kareleri ekledi.

Wanda Nara'dan İstanbul turu: Ailesiyle Ayasofya'nın önünde poz verdi - 1

AYASOFYA'NIN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Arjantin’den gelen ailesini şehir turuna çıkaran Wanda Nara, Ayasofya Camii’nin önünde başörtüsüyle poz verdi.

Wanda Nara'dan İstanbul turu: Ailesiyle Ayasofya'nın önünde poz verdi - 2

Galatasaray taraftarının “Yenge” diye hitap ettiği Wanda Nara’nın paylaşımlarına beğeni ve “Yakışır yengeme”, "Göz rengin ortaya çıkmış” gibi yorumlar yağdı.

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