West End yıldızı trafikte saldırıya uğradı, sağ gözünü kaybetti
West End tiyatrolarının tanınan isimlerinden Mike Holoway, Doğu Londra’nın Beckton semtinde trafikte beklerken yaşadığı saldırı sonucu sağ gözünü kaybetti. 18 Aralık'ta gerçekleşen olayda, saldırgan minibüsünün camını metal bir cisimle kırdı ve Holoway'ın yüzüne ağır hasar verdi.
West End yıldızı 63 yaşındaki Mike Holoway, 18 Aralık'ta Londra'da saldırıya uğradı.
Ünlü aktör, trafikte kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından hedef alındı. Saldırgan, sürücü kapısını açmayı denedi ancak başarısız olunca elindeki ağır bir cisimle camı kırarak Holoway’ın yüzüne darbe indirdi. Darbe sonrası Holoway’ın başı ve yüzü ciddi şekilde yaralandı.
"15 SANİYELİK BİR CEHENNEMDİ"
Saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Holoway, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı; "15 saniyelik bir cehennemdi. Tanık olmasaydı hala burada olur muydum bilmiyorum. Hareketsizdim ve kapımın vurulduğunu ve kolun çekildiğini duydum ve bağırmaya başladım." dedi.
Holoway, telefonuna uzanıp saldırganın araç plakasını çekmeye çalıştığını ama çoktan kaçtığını söyledi.
Hastaneye kaldırılan sanatçı, ilk müdahalenin ardından ciddi hasar nedeniyle Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'ne sevk edildi.
DURUMU BELİRSİZ
Doktorlar, Holoway’ın sağ gözünü kurtarmak için ameliyata aldı ve göz bebeğini bir arada tutan altı dikişle durumu stabil hale getirildi. Ancak iyileşme sürecinin uzun süreceği aktarıldı. Önümüzdeki dokuz ayda üç farklı operasyon geçirecek olan oyuncunun görme yetisini ne kadar geri kazanabileceği henüz belirsiz.
Holoway, bu süreçle ilgili, “Kornea donörü bulmam gerekiyor. Lens değiştirme ameliyatına ihtiyacım var. Şu an gözümü bir arada tutan dikişler sayesinde hala buradayım,” dedi.
EŞİNDEN DESTEK KAMPANYASI
Eşi Emma, tedavi sürecinin yüksek maliyetleri ve Holoway’ın geçici iş kaybı nedeniyle bir GoFundMe kampanyası başlattı. Kampanya aracılığıyla şu ana kadar 5 bin sterlinden fazla bağış toplandı. Emma, kampanya sayfasında şu ifadelere yer verdi:
"Mike şu anda performans sergileyemiyor, araba kullanamıyor ve tüm işlerini iptal etmek zorunda kaldı. Bu durum önümüzdeki yıl bizi ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya bırakacak."
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Londra Metropol Polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ancak henüz bir tutuklama yapılmadığını açıkladı. Holoway’ın yaşadığı bu talihsiz olay, bölgede artan şiddet olaylarına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi.
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