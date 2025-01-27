West End yıldızı trafikte saldırıya uğradı, sağ gözünü kaybetti

"15 SANİYELİK BİR CEHENNEMDİ"



Saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Holoway, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı; "15 saniyelik bir cehennemdi. Tanık olmasaydı hala burada olur muydum bilmiyorum. Hareketsizdim ve kapımın vurulduğunu ve kolun çekildiğini duydum ve bağırmaya başladım." dedi.



Holoway, telefonuna uzanıp saldırganın araç plakasını çekmeye çalıştığını ama çoktan kaçtığını söyledi.



Hastaneye kaldırılan sanatçı, ilk müdahalenin ardından ciddi hasar nedeniyle Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'ne sevk edildi.



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Doktorlar, Holoway’ın sağ gözünü kurtarmak için ameliyata aldı ve göz bebeğini bir arada tutan altı dikişle durumu stabil hale getirildi. Ancak iyileşme sürecinin uzun süreceği aktarıldı. Önümüzdeki dokuz ayda üç farklı operasyon geçirecek olan oyuncunun görme yetisini ne kadar geri kazanabileceği henüz belirsiz.



Holoway, bu süreçle ilgili, “Kornea donörü bulmam gerekiyor. Lens değiştirme ameliyatına ihtiyacım var. Şu an gözümü bir arada tutan dikişler sayesinde hala buradayım,” dedi.