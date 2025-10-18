Wilma Elles 39 oldu: İyi ki doğdun ailemizin rehberi

Kısa bir süre önce dördüncü kez anne olan Wilma Elles, bugün 39 yaşına bastı. Mehmet Şah Çelik de eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Wilma Elles 39 oldu: İyi ki doğdun ailemizin rehberi

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Caroline karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, kısa bir süre önce dördüncü kez anne oldu.

Bebeğini Kanada'da dünyaya getiren Alman asıllı oyuncu ile 2022'de evlendiği Mehmet Şah Çelik, bebeklerine Leon Mirza adını verdi.

Wilma Elles 39 oldu: İyi ki doğdun ailemizin rehberi - 1

"YENİ YAŞINDA GÜZEL MACERALARA"

Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Wilma Elles, bugün 39 yaşına bastı. Mehmet Şah Çelik de eşinini doğum gününü hesabından kutladı.

Wilma Elles ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaşan Mehmet Şah Çelik, eşine "Ailemizin rehberi... Yeni yaşında güzel maceralara" diye seslendi.

Wilma Elles 39 oldu: İyi ki doğdun ailemizin rehberi - 2

Ardından bir paylaşım daha yapan Mehmet Şah Çelik, "Mutlu yıllar sevgilim, iyi ki doğdun iyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

ADI MÜCELLA OLDU

Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının "Mücella" olduğunu duyuran Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le aşk yaşamaya başladı. 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019’da ayrıldı.

Dördüncü kez anne olan Wilma Elles'ten yeni paylaşım

Dördüncü kez anne olan Wilma Elles'ten yeni paylaşım

Haberi Görüntüle

Elles, 2022'de Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Elles, 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift kızlarına "Manolya Tiara" adını verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...