Wilma Elles 39 oldu: İyi ki doğdun ailemizin rehberi

Bir döneme damgasını vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Caroline karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, kısa bir süre önce dördüncü kez anne oldu. Bebeğini Kanada'da dünyaya getiren Alman asıllı oyuncu ile 2022'de evlendiği Mehmet Şah Çelik, bebeklerine Leon Mirza adını verdi.

"YENİ YAŞINDA GÜZEL MACERALARA" Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Wilma Elles, bugün 39 yaşına bastı. Mehmet Şah Çelik de eşinini doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.



Wilma Elles ve çocuklarıyla fotoğrafını paylaşan Mehmet Şah Çelik, eşine "Ailemizin rehberi... Yeni yaşında güzel maceralara" diye seslendi.

Ardından bir paylaşım daha yapan Mehmet Şah Çelik, "Mutlu yıllar sevgilim, iyi ki doğdun iyi ki varsın" ifadelerini kullandı. ADI MÜCELLA OLDU Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının "Mücella" olduğunu duyuran Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le aşk yaşamaya başladı. 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019’da ayrıldı.



Dördüncü kez anne olan Wilma Elles'ten yeni paylaşım Haberi Görüntüle