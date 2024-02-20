Wilma Elles ve Kerem Göğüş arasında nafaka krizi

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle şöhret olan 37 yaşındaki Alman oyuncu Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasındaki nafaka krizi sürüyor. Kerem Göğüş'ün bin 500 Euro nafakayı fazla bulup mahkemeye başvurması üzerine Elles sessizliğini bozdu.
Wilma Elles, eski eşinin bu talebine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"ÇOCUKLARINA BİR TANE KIYAFET BİLE YILLARCA ALMADI"
Oyuncu paylaşımında "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.
Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başlamıştı. 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019'da ayrılmıştı.
Wilma Elles, 2022'de Mehmet Şah Çelik ile evlendi ve 5 Ekim’de üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
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