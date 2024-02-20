Wilma Elles ve Kerem Göğüş arasında nafaka krizi

"ÇOCUKLARINA BİR TANE KIYAFET BİLE YILLARCA ALMADI"

Oyuncu paylaşımında "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.

