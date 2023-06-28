Wilma Elles'ten hamilelik müjdesi: İnşallah ailemizi büyüteceğiz

"ÇOK SEVİNİYORUZ"



Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları yayınlayan Elles, “Herkese iyi bayramlar. Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor. Güçlü bir aile hayatın bütün zorluklarını aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor. Ailemizi inşallah büyüteceğimiz Milat, Melodi’ye kardeş beklediğimiz için… Bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz. Çok seviniyoruz. Melodi, Milat, Mehmet Şah ve ben çok heyecanlıyız” dedi.

"BİRDEN BİRE YEDİNCİ AYDAYIM" Hamileliğinde de yedinci ayına geldiğini söyleyen Elles, “Biraz daha büyüsün, biraz daha büyüsün derken… Birden bire yedinci aydayım ve hâlâ çok dikkat çekmiyor. Bu mutluluğu uzun zamandan beri sizinle paylaşmak için sabırsızlandım” ifadelerini kullandı.