Ya Çok Seversen'in Leyla'sı Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Baba tarafından aslen Rizelidir. Küçük yaşta oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Yer aldığı tiyatro oyunlarında çeşitli kategorilerde ödül aldı.2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Aşk Ağlatır adlı dizide "Ada Meryem Varlı" karakterini canlandırdı. 2021 yılında ise Son Yaz adlı dizide "Yağmur Kara" karakterini canlandırdı. 2022 yılında Dünyayla Benim Aramda adlı dizide "Sinem" karakterini canlandırdı.



LEYLA KÖKDAL KARAKTERİ HAKKINDA



Gerçek ailesini hiç tanımamıştır. Onları bir gün bulmak en büyük isteğidir. Bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcılığı yapmaktadır. Ne kadar usta bir yalancı olsa da, özel hayatındaysa yalan söylemekten kaçınır. İnsanın köklerini bulması gerektiğine ve aile olmaya inancı tamdır. Asil ve sert görüntüsünün altındaki kırılgan yapısını her şeye rağmen dik durarak saklamayı çok iyi becerir. Adaletlidir ve zenginlere karşı önyargılıdır. Aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yoktur.