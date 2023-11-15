Yağmur Karlı kimdir? Best Model of Turkey birincisi Yağmur Karlı kaç yaşında, nereli?

Yağmur Karlı’nın yarışmaya Hatay’dan katıldığı biliniyor. Sosyal medya hesabından sık sık takipçilerine paylaşım yapan Karlı’nın gerçek mesleği ise modellik.
Sosyal medyada kullanıcı adı “yagmurkarli00” olan ismin 1 milyon takipçisi bulunuyor.
KADINLARDA BİRİNCİ OLDU
Moda ve ekran dünyasına yeni isimler kazandıran yarışmanın finali Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.
36. Best Model Türkiye yarışmasında Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu.
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