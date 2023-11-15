Yağmur Karlı kimdir? Best Model of Turkey birincisi Yağmur Karlı kaç yaşında, nereli?

Yağmur Karlı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. 36. Best Model of Turkey yarışmasında kadınlarda birinci olarak adını duyuran Yağmur Karlı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Yağmur Karlı kimdir? Best Model of Turkey birincisi Yağmur Karlı kaç yaşında, nereli?

Yağmur Karlı kimdir? Best Model of Turkey birincisi Yağmur Karlı kaç yaşında, nereli?

Yağmur Karlı’nın yarışmaya Hatay’dan katıldığı biliniyor. Sosyal medya hesabından sık sık takipçilerine paylaşım yapan Karlı’nın gerçek mesleği ise modellik.

Sosyal medyada kullanıcı adı “yagmurkarli00” olan ismin 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Yağmur Karlı kimdir? Best Model of Turkey birincisi Yağmur Karlı kaç yaşında, nereli? - 1

KADINLARDA BİRİNCİ OLDU

Moda ve ekran dünyasına yeni isimler kazandıran yarışmanın finali Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

36. Best Model Türkiye yarışmasında Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu.

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