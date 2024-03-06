Yağmur Yüksel savcılığa başvurmuştu: Hakaret içerikli paylaşımlara erişim engeli

HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR ENGELLENECEK

Savcılık, Yağmur Yüksel'in suç duyurusuyla ilgili karanını verdi. Yüksel'in avukatı Volkan Alkılıç, ünlü isim hakkındaki hakaret içerikli paylaşımların engelleneceğini şu sözlerle duyurdu:



"Müvekkilim Yağmur Yüksel'e yönelik olarak sosyal medya üzerinde son derece yakışıksız ve hakaret niteliğindeki paylaşımlara ilişkin yaptığımız başvuru neticesinde ilgili sosyal medya içeriklerinin çıkarılması ve bu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Hakaret niteliğindeki bu paylaşımları yapanların cezasız kalmaması ve iyiliğin kazanması adına savcılık sürecimizin devam ettiğini; bundan sonraki süreçte de bu şekildeki paylaşım ve kişiler hakkında hukuk mücadelemizin devam edeceğini bilgilerinize sunarım."

Ünlü oyuncu da bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.