Yağmur Yüksel savcılığa başvurmuştu: Hakaret içerikli paylaşımlara erişim engeli

"Kan Çiçekleri" dizisiyle şöhreti yakalayan Yağmur Yüksel, birkaç gün önce hakkındaki hakaret içerikli yorumlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu ve hukuki süreç başlattığını belirten Yağmur Yüksel, açıklamasında "Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim. Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım."
HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR ENGELLENECEK
Savcılık, Yağmur Yüksel'in suç duyurusuyla ilgili karanını verdi. Yüksel'in avukatı Volkan Alkılıç, ünlü isim hakkındaki hakaret içerikli paylaşımların engelleneceğini şu sözlerle duyurdu:
"Müvekkilim Yağmur Yüksel'e yönelik olarak sosyal medya üzerinde son derece yakışıksız ve hakaret niteliğindeki paylaşımlara ilişkin yaptığımız başvuru neticesinde ilgili sosyal medya içeriklerinin çıkarılması ve bu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Hakaret niteliğindeki bu paylaşımları yapanların cezasız kalmaması ve iyiliğin kazanması adına savcılık sürecimizin devam ettiğini; bundan sonraki süreçte de bu şekildeki paylaşım ve kişiler hakkında hukuk mücadelemizin devam edeceğini bilgilerinize sunarım."
Ünlü oyuncu da bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.
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