Yalı Çapkını 7. bölüm izle (4 Kasım Star TV Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle)

Yalı Çapkını dizisi dün akşam son bölümüyle Star TV'de ekranlara geldi. Yalı Çapkını dizisinin 7. bölümünde yaşananlar, izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Dizinin son bölümünü kaçıranlar ise 'Yalı Çapkını 7. bölüm (son bölüm) izle' şeklinde internet üzerinden aramalar yapmaya başladı. Yalı Çapkını 7. bölüm (son bölüm) full izleme ekranı.

Yalı Çapkını 7. bölüm izle (4 Kasım Star TV Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle)

Star TV'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren reyting rekorları kıran dizisi, dün akşam 7. bölümüyle yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Suna'nın Ferit'i öptüğü sahne adeta damga vurdu.

Dizinin son bölümünü kaçıran kişiler ise 'Yalı Çapkını son bölüm izle' şeklinde sorgulamalar yapmaya başladı. İşte Yalı Çapkını dizisinin 7. bölüm (son bölüm) full izleme ekranı.

Yalı Çapkını 7. bölüm izle (4 Kasım Star TV Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle) - 1

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Ferit ise bu duruma çok sinirlenir ve Seyran’la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif eder.

Fuat ise Suna’yla çalışmaya devam eder. Halis Ağa’nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran’ın Fuat ile Ferit’le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır.

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