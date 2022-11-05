Yalı Çapkını 7. bölüm izle (4 Kasım Star TV Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izle)

Star TV'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, dün akşam 7. bölümüyle yayınlandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Suna'nın Ferit'i öptüğü sahne adeta damga vurdu.

Dizinin son bölümünü kaçıran kişiler ise 'Yalı Çapkını son bölüm izle' şeklinde sorgulamalar yapmaya başladı. İşte Yalı Çapkını dizisinin 7. bölüm (son bölüm) full izleme ekranı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Yusuf, Seyranların uzaktan akrabası olduğunu söyleyerek yalıda iş bulur. Ferit ise bu duruma çok sinirlenir ve Seyran’la olan biten hakkında konuşmak için ona bütün günü beraber geçirmeyi teklif eder.



Fuat ise Suna’yla çalışmaya devam eder. Halis Ağa’nın Kazımlara ziyareti, Hattuç ile eski defterlerin açılmasına neden olur. Suna ve Seyran’ın Fuat ile Ferit’le çıktığı yemek ise beklenmedik bir sürprizle sonlanır.

YALI ÇAPKINI 7. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



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