Yalı Çapkını dizisinin yıldızları tatilde bir araya geldi

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Yalı Çapkını"nda "Orhan" karakterine hayat veren Emre Altuğ, yapımdaki partneri Gözde Kansu ile bir araya geldi. Tatilin tadını çıkaran Altuğ, rol arkadaşıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızları tatilde bir araya geldi

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "" dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Sezon finali sonrası tatile çıkan ve yorgunluk atan dizi ekibinden Emre Altuğ ile Gözde Kansu tatilde bir araya geldi. Emre Altuğ, dizideki partneri "Gülgün Korhan"a hayat veren Gözde Kansu ile tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"Yalı Çapkını"nın "Orhan Korhan"ı Emre Altuğ, paylaşımına; "Yakaladı ya" notunu düştü.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızları tatilde bir araya geldi - 1
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'a rol arkadaşlarından sürpriz

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'a rol arkadaşlarından sürpriz

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