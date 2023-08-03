Yalı Çapkını dizisinin yıldızları tatilde bir araya geldi

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı.

Sezon finali sonrası tatile çıkan ve yorgunluk atan dizi ekibinden Emre Altuğ ile Gözde Kansu tatilde bir araya geldi. Emre Altuğ, dizideki partneri "Gülgün Korhan"a hayat veren Gözde Kansu ile tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"Yalı Çapkını"nın "Orhan Korhan"ı Emre Altuğ, paylaşımına; "Yakaladı ya" notunu düştü.