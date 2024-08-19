"Yalı Çapkını" setinde başlayan aşk: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Birliktelikleri Yalı Çapkını setinde başlayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan mutlu haber geldi. Sade bir törenle nikah masasına oturan Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın heyecanı kameralara yansıdı.

"Yalı Çapkını" setinde başlayan aşk: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı bugün evlendi.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dünyaevine girdi.

Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Yalı Çapkını" setinde başlayan aşk: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi - 1
"Yalı Çapkını" setinde başlayan aşk: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi - 2
"Yalı Çapkını" setinde başlayan aşk: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi - 3

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