Yalı Çapkını setinden yeni kareler: Seyran ve Duru yan yana

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 28 Mart akşamı 100. bölümüyle ekrana gelecek.

Yeni bölümde zaman atlaması yaşanacak dizide; Seyran ve Ferit'in bir kızları olacak. Ve Duru'nun 5 yaşındaki haline minik oyuncu Sara Yılmaz hayat verecek.