Yalı Çapkını setinden yeni kareler: Seyran ve Duru yan yana
Yalı Çapkını, 28 Mart akşamı 100. bölümüyle ekrana gelecek. Zaman atlaması yaşanacak olan dizide; Seyran ile Ferit'in kızlarına hayat verecek olan Sara Yılmaz, Afra Saraçoğlu'yla objektif karşısına geçti.
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 28 Mart akşamı 100. bölümüyle ekrana gelecek.
Yeni bölümde zaman atlaması yaşanacak dizide; Seyran ve Ferit'in bir kızları olacak. Ve Duru'nun 5 yaşındaki haline minik oyuncu Sara Yılmaz hayat verecek.
BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Yalı Çapkını'na 100. bölümde dahil olacak olan Sara Yılmaz ile Afra Saraçoğlu sette objektif karşısına geçti. Yalıda çekilen fotoğraf, çocuk yıldız Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Dizide anne kızı oynayacak olan ikilinin birbirine benzerliği ise dikkat çekti.
HÜLYA DUYAR DA PAYLAŞTI
Öte yandan dizide Şefika'yı canlandıran Hülya Düyar da çocuk yıldızlar Sara Yılmaz, Asla Lida Bedir ve Mert İnce ile sette verdiği pozu "Gençler" notuyla paylaştı.
Yalı Çapkını'nda yaşanacak zaman atlamasında Asya Lida Bedir, Abidin ve Suna'nın kızlarına, Mert İnce ise Teşko'ya hayat verecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını'nın 21 Mart Cuma akşamı yayınlanan 99. bölümüne; Seyran ve Ferit'ten gelen bebek haberi damga vurdu.
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YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM FRAGMANI
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