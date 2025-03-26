Yalı Çapkını setinden yeni kareler: Seyran ve Duru yan yana

Yalı Çapkını, 28 Mart akşamı 100. bölümüyle ekrana gelecek. Zaman atlaması yaşanacak olan dizide; Seyran ile Ferit'in kızlarına hayat verecek olan Sara Yılmaz, Afra Saraçoğlu'yla objektif karşısına geçti.

Yalı Çapkını setinden yeni kareler: Seyran ve Duru yan yana

Star TV'nin sevilen dizisi , cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Başrollerini , Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, 28 Mart akşamı 100. bölümüyle ekrana gelecek.

Yeni bölümde zaman atlaması yaşanacak dizide; Seyran ve Ferit'in bir kızları olacak. Ve Duru'nun 5 yaşındaki haline minik oyuncu Sara Yılmaz hayat verecek.

Yalı Çapkını setinden yeni kareler: Seyran ve Duru yan yana - 1

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

'na 100. bölümde dahil olacak olan Sara Yılmaz ile sette objektif karşısına geçti. Yalıda çekilen fotoğraf, çocuk yıldız Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Dizide anne kızı oynayacak olan ikilinin birbirine benzerliği ise dikkat çekti.

Yalı Çapkını setinden yeni kareler: Seyran ve Duru yan yana - 2

HÜLYA DUYAR DA PAYLAŞTI

Öte yandan dizide Şefika'yı canlandıran Hülya Düyar da çocuk yıldızlar Sara Yılmaz, Asla Lida Bedir ve Mert İnce ile sette verdiği pozu "Gençler" notuyla paylaştı.

Yalı Çapkını setinden yeni kareler: Seyran ve Duru yan yana - 3

'nda yaşanacak zaman atlamasında Asya Lida Bedir, Abidin ve Suna'nın kızlarına, Mert İnce ise Teşko'ya hayat verecek.

Yalı Çapkını'nın Şefika'sı Hülya Duyar'dan rol arkadaşlarına övgüler

Yalı Çapkını'nın Şefika'sı Hülya Duyar'dan rol arkadaşlarına övgüler

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'nın 21 Mart Cuma akşamı yayınlanan 99. bölümüne; Seyran ve Ferit'ten gelen bebek haberi damga vurdu.

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YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM FRAGMANI

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