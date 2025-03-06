Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu Paris'e gidiyor

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası'na katılacak.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu Paris'e gidiyor

dizisinde Ferit'in büyük aşkı Seyran karakterine hayat veren , oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Zaman zaman Yalı Çapkını setinden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun haftası için Paris'e gideceği öğrenildi.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu Paris'e gidiyor - 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 27 yaşındaki oyuncu Paris Haftası'na katılacak. Saraçoğlu, 3-11 Mart arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası’na İspanyol moda markasının özel davetlisi olarak katılacak.

Oyuncu sınırlı sayıda seçkin davetlinin olduğu defilenin tek Türk konuğu olacak.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu Paris'e gidiyor - 2

Oyuncu son olarak, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu Paris'e gidiyor - 3 Yalı Çapkını son olarak  96. bölümüyle ekranlar ageldi.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerini ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'nın 96. bölümüne; Büyük Hanım hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ve Seyran'ın Ferit'e rağmen yaptığı seçim damga vurdu.

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