Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu Paris'e gidiyor

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in büyük aşkı Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.



Zaman zaman Yalı Çapkını setinden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun moda haftası için Paris'e gideceği öğrenildi.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 27 yaşındaki oyuncu Paris Moda Haftası'na katılacak. Saraçoğlu, 3-11 Mart arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası’na İspanyol moda markasının özel davetlisi olarak katılacak.



Oyuncu sınırlı sayıda seçkin davetlinin olduğu defilenin tek Türk konuğu olacak.



Oyuncu son olarak, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Orta Doğu’nun en prestijli törenlerinin başında gelen Joy Awards'a katılmıştı.

Yalı Çapkını son olarak 96. bölümüyle ekranlar ageldi.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 96. bölümüne; Büyük Hanım hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ve Seyran'ın Ferit'e rağmen yaptığı seçim damga vurdu. İŞTE YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜN DETAYLARI