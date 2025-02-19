Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan "Neden bir şey paylaşmıyorsun?" sorusuna yanıt
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, son olarak takipçilerinin "Neden bir şey paylaşmıyorsun?" sorusuna yanıt olarak bir fotoğraf yayınladı.
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in büyük aşkı Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Zaman zaman Yalı Çapkını setinden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son olarak takipçilerinin "Neden bir şey paylaşmıyorsun?" sorusuna yanıt verdi.
HAYRANLARINA FOTOĞRAFLI YANIT
Sette çekilen siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, "7/24 ben" diyerek çok çalıştığını vurguladı. Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
"SEYRAN BENİMLE BİRLİKTE BÜYÜYEN VE GELİŞEN BİRİ"
Öte yandan Afra Sraçoğlu, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda Yalı Çapkını dizisiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu, "Bu Yalı Çapkını'nda üçüncü sezonumuz. Hayranlarımızın Seyran'ın doğasına ve maceralarına yürekten inandıklarını görmekten çok mutluyum. Farklı milletlerden insanların onun hikayesini izlediğini, takip ettiğini ve paylaştığını bilmek inanılmaz" demişti.
Seyran karakterini oynadığı diğer rollerle karşılaştıran ünlü isim, "Tanıdık ve güvenilir bir ekiple çalışmanın verdiği rahatlık hissinin yanı sıra Seyran benimle birlikte büyüyen ve gelişen bir insandı. Onun tüm hedeflerini, hatalarını ve arzularını başka kimsenin sahip olmadığı benzersiz bir bakış açısıyla görüyorum. Bir karakterle ne kadar çok vakit geçirirsek onun dünyasını o kadar iyi anlarız" ifadelerini kullanmıştı.
ÜNLÜ OYUNCUNUN SETTEKİ EN ZOR SAHNESİ
“Seyran’ın hikayesi başından beri bir mücadeleydi" diyen Afra Saraçoğlu, "İki farklı şey için verdiği mücadeleyi tasvir etmek çok yoğun ve duygusal bir süreçti; kendi ayakları üzerinde durmak ve ailenin onu olduğu gibi kabul etmesini sağlamak. Hikayemizde duygusal olarak mücadele etsek de sette oldukça sakin ve huzurlu bir atmosfer var. Ama bu sezonun başındaki su altı sahnesinden bahsetmeliyim" şeklinde konuşmuştu.
Saraçoğlu, Yalı Çapkını 3. sezon başındaki su altı sahnesi için şöyle demişti:
"Bu çok zordu. Uzun süredir dalış yapmamıştım. Bu sahne, kariyerimde hem zihinsel hem de fiziksel olarak sınırlarımı sonuna kadar zorladığım tek sahne olarak sonsuza kadar kalacak."
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Üç sezondur Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın 14 Şubat Cuma akşamki 94. bölümüne; Halis, Ferit, Seyran ve Hatice'nin yaptığı kaza damga vurdu.
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