Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan "Neden bir şey paylaşmıyorsun?" sorusuna yanıt

Zaman zaman Yalı Çapkını setinden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son olarak takipçilerinin "Neden bir şey paylaşmıyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

HAYRANLARINA FOTOĞRAFLI YANIT Sette çekilen siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan 27 yaşındaki ünlü oyuncu, "7/24 ben" diyerek çok çalıştığını vurguladı. Afra Saraçoğlu 'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

"SEYRAN BENİMLE BİRLİKTE BÜYÜYEN VE GELİŞEN BİRİ"



Öte yandan Afra Sraçoğlu, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda Yalı Çapkını dizisiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Ünlü oyuncu, "Bu Yalı Çapkını'nda üçüncü sezonumuz. Hayranlarımızın Seyran'ın doğasına ve maceralarına yürekten inandıklarını görmekten çok mutluyum. Farklı milletlerden insanların onun hikayesini izlediğini, takip ettiğini ve paylaştığını bilmek inanılmaz" demişti.

Seyran karakterini oynadığı diğer rollerle karşılaştıran ünlü isim, "Tanıdık ve güvenilir bir ekiple çalışmanın verdiği rahatlık hissinin yanı sıra Seyran benimle birlikte büyüyen ve gelişen bir insandı. Onun tüm hedeflerini, hatalarını ve arzularını başka kimsenin sahip olmadığı benzersiz bir bakış açısıyla görüyorum. Bir karakterle ne kadar çok vakit geçirirsek onun dünyasını o kadar iyi anlarız" ifadelerini kullanmıştı.