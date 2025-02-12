Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı Diren Polatoğulları'na kutlama
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları 45 yaşına bastı. Ünlü ismin doğum gününü Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını her cuma yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor.
Dizide Seyran ile Suna'nın babası, nevi şahsına münhasır karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kazım Şanlı karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, 12 Şubat'ta 45 yaşına bastı.
"İYİ Kİ DOĞDUN"
Ünlü ismin doğum gününü; dizide kızı Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu sosyal medya üzerinden yayınladığı set fotoğrafıyla kutladı.
Saraçoğlu, rol arkadaşı Diren Polatoğulları'nı kucakladığı kareyi "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını'nın 7 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 93. bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihanetinin perde arkası ve Ayşen'in başına gelenler damga vurdu.
HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM 2. FRAGMANI
- Etiketler :
- Haberler -
- Afra Saraçoğlu
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını