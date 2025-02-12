Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı Diren Polatoğulları'na kutlama

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları 45 yaşına bastı. Ünlü ismin doğum gününü Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı Diren Polatoğulları'na kutlama

Başrollerini , Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı her cuma yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Dizide Seyran ile Suna'nın babası, nevi şahsına münhasır karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kazım Şanlı karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, 12 Şubat'ta 45 yaşına bastı.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı Diren Polatoğulları'na kutlama - 1

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Ünlü ismin doğum gününü; dizide kızı Seyran karakterine hayat veren  sosyal medya üzerinden yayınladığı set fotoğrafıyla kutladı.

Saraçoğlu, rol arkadaşı  Diren Polatoğulları'nı kucakladığı kareyi "İyi ki doğdun" notuyla paylaştı.

Yalı Çapkını yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan rol arkadaşı Diren Polatoğulları'na kutlama - 2

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'nın 7 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 93. bölümüne; Ferit ve Suna'nın ihanetinin perde arkası ve Ayşen'in başına gelenler damga vurdu.

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YALI ÇAPKINI 94. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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