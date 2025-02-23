Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'den Ferit Korhan itirafı: Acılarından besleniyor

Cuma akşamları Star ekranlarında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir, Lübnan kanalına verdiği röportajda dizide canlandırdığı Ferit Korhan hakkında konuştu.

Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'den Ferit Korhan itirafı: Acılarından besleniyor

Star TV'nin sevilen dizisi , üç sezondur her cuma izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide Çetin Tekindor ve Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşan Mert Ramazan Demir, Lübnan'da bir kanala konuk oldu.

Oyunculuk performansıyla sık sık övgü dolu yorumlar alan ünlü oyuncu, röportajında canlandırdığı Ferit karakteri hakkında konuştu.

Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'den Ferit Korhan itirafı: Acılarından besleniyor - 1

"FERİT ACILARINA GÖRE HAREKET EDİYOR"

Mert Ramazan Demir, Ferit Korhan için "Bir karakteri tanımlamak bana hep zor gelir, bundan biraz imtina ederim. Çünkü her hafta yeni bir şey oynuyorsun, senaryo sürekli değişiyor. O yüzden karakter de sürekli değişiyor. Şu an Ferit daha çok acılarından beslenen ve hayatında ona göre hareket eden biri dönüştü" ifadelerini kullandı.

Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı 27 oldu: İşte bilinmeyenleriyle Mert Ramazan Demir

Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı 27 oldu: İşte bilinmeyenleriyle Mert Ramazan Demir

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YALI ÇAPKINI'NDA EN ZORLANDIĞI SAHNE

Öte yandan Mert Ramazan Demir, daha önce  setinde en çok zorlandığı sahneyi de itiraf etmiş ve "Ferit'in ağabeyinin öldüğünü öğrendiği an! Çünkü bir yağmurlama sistemi vardı. Bir kere çekilmesi gerekiyordu, gün gidecekti. İnanılmaz bir stres, güzel oldu ama tam yağmurun altına giriyorum tekrar çıkıyorum. En zoru oydu benim için" demişti.

Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'den Ferit Korhan itirafı: Acılarından besleniyor - 2

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'nın 21 Şubat akşamı yayınlanan 95. bölümüne; Suna'nın başına gelenler ve Ferit ile Abidin'in Büyük Hanım karşısında birlikte hareket etmesi damga vurdu.

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