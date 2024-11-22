Yalı Çapkını yıldızı Mert Ramazan Demir'in yeni projesi belli oldu: Metruk Adam
Afra Saraçoğlu ile başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir'in yeni projesi belli oldu.
Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir, Metruk Adam adlı yapımda rol alacak.
Çağrı Vila Lostuvalı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, gelecek yıl izleyiciyle buluşacak. Filmin kadrosunda Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.
Deniz Madanoğlu ile Murat Uyurkulak'in kaleme aldığı ve Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği Metruk Adam adlı filmde, Demir "Baran" adlı karaktere hayat verecek.
METRUK ADAM HAKKINDA
Yılların tamir edemediği ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir.
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