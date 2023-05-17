Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den set pozu

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını'nda başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den Saraçoğlu, partneriyle sette verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den set pozu

Star TV'nin çok sevilen dizisi "" cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizide Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan , partneriyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, paylaşımına partnerinin daha önceki açıklamalarını yazdı. İkilini fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den set pozu - 1
Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı: Bir daha dönmeyin Ferit

Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı: Bir daha dönmeyin Ferit

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öte yandan bu hafta iki yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan "Yalı Çapkını", 16 Mayıs Salı akşamı 32. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yalı Çapkını son bölüme; Abidin ile Ferit'in Seyran ve Suna'yı düğünden kaçırması damga vurdu.

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