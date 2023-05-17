Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den set pozu

Star TV'nin çok sevilen dizisi "Yalı Çapkını" cuma akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.
Dizide Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, partneriyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Güzel oyuncu, paylaşımına partnerinin daha önceki açıklamalarını yazdı. İkilini fotoğrafı büyük ilgi gördü.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Öte yandan bu hafta iki yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan "Yalı Çapkını", 16 Mayıs Salı akşamı 32. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Yalı Çapkını son bölüme; Abidin ile Ferit'in Seyran ve Suna'yı düğünden kaçırması damga vurdu.