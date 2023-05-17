Yalı Çapkını yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den set pozu

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Öte yandan bu hafta iki yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan "Yalı Çapkını", 16 Mayıs Salı akşamı 32. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.



Yalı Çapkını son bölüme; Abidin ile Ferit'in Seyran ve Suna'yı düğünden kaçırması damga vurdu.