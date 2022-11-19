Yalı Çapkını yine zirvede

Star’ın merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi dokuzuncu bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 18 Kasım Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.



Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

NELER YAŞANDI?



Suna’yı kurtarmak için onu kaçırmaya karar veren Ferit, Seyran ve Abidin’in yaptığı plan hatasız işledi. Sultan’ın Feritle olan geçmişinin ipuçları verildi. Esme’nin Suna’ya Seyran’ın yardım ettiğini ağzından kaçırması üzerine soluğu yalıda alan Kazım, Seyran’ın boğazına yapışınca, gördüklerine dayanamayan Suna Kazım’ı etkisiz hale getirdi.

