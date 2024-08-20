Yalı Çapkı'nın aşıkları evlendi: Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın düğününden fotoğraflar

Star TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını dizisinin kavuşamayan aşıkları Suna ile Abidin gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Aşkları "Yalı Çapkını" setinde başlayan Beril Pozam ile Ersin Arıcı bugün evlendi.
ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası "Suna" rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı dünyaevine girdi.
Ünlü çifti Yalı Çapkını ekibi yalnız bırakmadı. Düğünden kareler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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