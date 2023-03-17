Yalı Çapkını'nda Pelin'in (Pelo) annesi Zerrin yalıda: Toprak Sağlam kimdir?

Cuma akşamlarının sevilen yapımı Yalı Çapkını'nın 24. bölüm görüntüleri ardından Pelin'in annesi Zerrin bir kez daha gündem oldu. Yalıya ayak basan Zerrin'in sözleri ardından karaktere hayat veren Toprak Sağlam'ın kariyeri merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını'nda Pelin'in (Pelo) annesi Zerrin'e hayat veren Toprak Sağlam kimdir, kaç yaşında?

Yalı Çapkını'nda Pelin'in (Pelo) annesi Zerrin yalıda: Toprak Sağlam kimdir?

’nda Pelin’in annesi Zerrin karakteri diziye yeni bir soluk getirdi. Zerrin'in kızını korumak için yaptıkları takipçilerini ekrana kilitledi. Karakteri canlandıran Toprak Sağlam takdir topladı.

Yalı Çapkını'nda Pelin'in (Pelo) annesi Zerrin yalıda: Toprak Sağlam kimdir? - 1

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'İlk Göz Ağrısı' dizisiyle gerçekleştiren Toprak Sağlam, 'Kuzey Rüzgarı', 'Böyle Bitmesin', 'Lokman İlyas', 'Bodrum Masalı', 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi', 'Güvercin', 'Şeref Sözü', 'Elkızı' gibi yapımlarda rol aldı.

11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...