Yalı Çapkını'nda Pelin'in (Pelo) annesi Zerrin yalıda: Toprak Sağlam kimdir?

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu.



İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında 'İlk Göz Ağrısı' dizisiyle gerçekleştiren Toprak Sağlam, 'Kuzey Rüzgarı', 'Böyle Bitmesin', 'Lokman İlyas', 'Bodrum Masalı', 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi', 'Güvercin', 'Şeref Sözü', 'Elkızı' gibi yapımlarda rol aldı.



11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.