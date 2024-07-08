Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'dan doğum günü pozları: Hoş geldin 34

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde iki sezondur "Abidin" karakterini canlandıran Ersin Arıcı, 34 yaşına bastı.
İkinci sezon finali sonrası tatil için Amerika'ya giden Ersin Arıcı, doğum gününde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
"İYİ Kİ VARIZ"
Ünlü oyuncu, "Central Park'ta çekilen fotoğraflarına yazdığı "Hepinize teşekkür ederim... İyi ki varız, iyi ki doğduk. Seviyorum bizi. Hoş geldin 34" notuyla hayranlarına teşekkür etti.
"İKİNCİ SEZON DA BİTER"
Öte yandan Ersin Arıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı set kareleriyle ikinci sezona veda etmişti. Ünlü isim, rol arkadaşlarıyla verdiği pozlara "Ve ikinci sezon da biter" notunu düşmüştü.
SEYRAN ÖLECEK Mİ?
Yalı Çapkını'nın 7 Haziran akşamı yayınlanan sezon finaline Halis Ağa'nın şaşırtan planı ve "Seyran öldü mü?" sorusu damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 73. bölümde yaşananlar...
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