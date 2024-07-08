Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'dan doğum günü pozları: Hoş geldin 34

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit Korhan'ın sağ kolu Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı, 34 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'dan doğum günü pozları: Hoş geldin 34

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisinde iki sezondur "Abidin" karakterini canlandıran Ersin Arıcı, 34 yaşına bastı.

İkinci sezon finali sonrası tatil için Amerika'ya giden Ersin Arıcı, doğum gününde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'dan doğum günü pozları: Hoş geldin 34 - 1

"İYİ Kİ VARIZ"

Ünlü oyuncu, "Central Park'ta çekilen fotoğraflarına yazdığı "Hepinize teşekkür ederim... İyi ki varız, iyi ki doğduk. Seviyorum bizi. Hoş geldin 34" notuyla hayranlarına teşekkür etti.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'dan doğum günü pozları: Hoş geldin 34 - 2

"İKİNCİ SEZON DA BİTER"

Öte yandan Ersin Arıcı,  hesabından yayınladığı set kareleriyle ikinci sezona veda etmişti. Ünlü isim, rol arkadaşlarıyla verdiği pozlara "Ve ikinci sezon da biter" notunu düşmüştü.

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'dan doğum günü pozları: Hoş geldin 34 - 3

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