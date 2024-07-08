Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'dan doğum günü pozları: Hoş geldin 34

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde iki sezondur " Abidin " karakterini canlandıran Ersin Arıcı , 34 yaşına bastı.

"İYİ Kİ VARIZ"

Ünlü oyuncu, "Central Park'ta çekilen fotoğraflarına yazdığı "Hepinize teşekkür ederim... İyi ki varız, iyi ki doğduk. Seviyorum bizi. Hoş geldin 34" notuyla hayranlarına teşekkür etti.