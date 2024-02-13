Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Afra Saraçoğlu ile set pozu

Kazım hastanedeyken Seyran ile tesadüfen karşılaşan ardından daYalı Çapkını 57. bölümde de Kazım ve Ökkeş Ağa'nın izdivaç planıyla Seyran ile buluşmaya giden Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Melih Özkaya rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile sette verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin pozu sosyal medyada gündem oldu. YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM FRAGMANI YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 9 Şubat Cuma akşamı 57. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını son bölüme; Serter'in dönüşüyle ortalığın karışması ve Pelin'in erken doğum yapması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...