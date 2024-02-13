Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Afra Saraçoğlu ile set pozu

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na 56. bölüm itibariyle Akın karakteriyle dahil olan Melih Özkaya, rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile sette verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Afra Saraçoğlu ile set pozu

Başrollerini , Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı , her cuma Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

İkinci sezonda yeni karakterlerin dahil olduğu Yalı Çapkını'nın kadrosuna, 56. bölümü itibariyle Melih Özkaya dahil olmuştu. Özkaya, Yalı Çapkını'nda Ökkeş Ağa'nın yeğeni Akın karakterine hayat veriyor.

Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Afra Saraçoğlu ile set pozu - 1

Kazım hastanedeyken Seyran ile tesadüfen karşılaşan ardından daYalı Çapkını 57. bölümde de Kazım ve Ökkeş Ağa'nın izdivaç planıyla Seyran ile buluşmaya giden Akın karakterini canlandıran Melih Özkaya, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya'dan Afra Saraçoğlu ile set pozu - 2

Melih Özkaya rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile sette verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. İkilinin pozu sosyal medyada gündem oldu.

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM FRAGMANI

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

9 Şubat Cuma akşamı 57. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını son bölüme; Serter'in dönüşüyle ortalığın karışması ve Pelin'in erken doğum yapması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...

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