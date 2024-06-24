Yalı Çapkını'nın başrolü Afra Saraçoğlu ile yönetmen Hilal Saral bir araya geldi

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda başrol oynayan Afra Saraçoğlu, usta yönetmen Hilal Saral ile bir araya geldi. Bu anları Saral, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yalı Çapkını'nın başrolü Afra Saraçoğlu ile yönetmen Hilal Saral bir araya geldi

Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren , yeni sezon öncesi dinlenmek için tatile çıkmıştı.

Tatil için yurt dışını tercih eden ve İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, birkaç gün önce yurda döndü.

Yalı Çapkını'nın başrolü Afra Saraçoğlu ile yönetmen Hilal Saral bir araya geldi - 1

Ünlü oyuncu Saraçoğlu, İstanbul'a döndükten sonra usta Hilal Saral ile bir araya geldi.

Bu anları Hilal Saral, kalp emojileriyle hesabından paylaştı. İkilinin birlikte verdiği poz büyük ilgi gördü.

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan tatil pozu

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'ndan tatil pozu

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