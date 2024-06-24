Yalı Çapkını'nın başrolü Afra Saraçoğlu ile yönetmen Hilal Saral bir araya geldi

Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, yeni sezon öncesi dinlenmek için tatile çıkmıştı.



Tatil için yurt dışını tercih eden ve İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, birkaç gün önce yurda döndü.

