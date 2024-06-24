Yalı Çapkını'nın başrolü Afra Saraçoğlu ile yönetmen Hilal Saral bir araya geldi

Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, yeni sezon öncesi dinlenmek için tatile çıkmıştı.
Tatil için yurt dışını tercih eden ve İspanya'ya giden Afra Saraçoğlu, birkaç gün önce yurda döndü.
Ünlü oyuncu Saraçoğlu, İstanbul'a döndükten sonra usta yönetmen Hilal Saral ile bir araya geldi.
Bu anları Hilal Saral, kalp emojileriyle sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin birlikte verdiği poz büyük ilgi gördü.
SEYRAN ÖLECEK Mİ?
Yalı Çapkını'nın 7 Haziran akşamı yayınlanan sezon finaline Halis Ağa'nın şaşırtan planı ve "Seyran öldü mü?" sorusu damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 73. bölümde yaşananlar...
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