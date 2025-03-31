Yalı Çapkını'nın Duru'su paylaştı: Seyran ve Ferit'le yeni kareler

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 4 Nisan akşamı yayınlanacak 101. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz hafta zaman atlaması yaşandı.

Dört yıllık zaman atlaması sonrası Seyran ve Ferit'in Duru adında bir kızları olduğu ortaya çıktı.

Durunun 4 yaşındaki haline ise minik oyuncu Sara Yılmaz hayat veriyor. Afra Saraçoğlu ile benzerliği dikkat çeken çocuk yıldız, rol arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti.