Yalı Çapkını'nın Duru'su paylaştı: Seyran ve Ferit'le yeni kareler

Yalı Çapkını'nın büyük finali için geri sayım başladı. Dizide Seyran ve Ferit'in kızları Duru'ya hayat veren Sara Yılmaz, rol arkadaşlarıyla sette objektif karşısına geçti. Bu kareler çocuk yıldızın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yalı Çapkını'nın Duru'su paylaştı: Seyran ve Ferit'le yeni kareler

Star TV'nin fenomen dizisi , 4 Nisan akşamı yayınlanacak 101. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz hafta zaman atlaması yaşandı.

Dört yıllık zaman atlaması sonrası Seyran ve Ferit'in Duru adında bir kızları olduğu ortaya çıktı.

Durunun 4 yaşındaki haline ise minik oyuncu Sara Yılmaz hayat veriyor. Afra Saraçoğlu ile benzerliği dikkat çeken çocuk yıldız, rol arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti. 

Yalı Çapkını'nın Duru'su paylaştı: Seyran ve Ferit'le yeni kareler - 1

SETTEN YENİ FOTOĞRAFLAR

Sara Yılmaz'ın Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile sette verdiği pozlar,  hesabından paylaşıldı. 'nın Duru'sunun pozları büyük ilgi gördü.

Yalı Çapkını'nın Duru'su paylaştı: Seyran ve Ferit'le yeni kareler - 2

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'nın 28 Mart Cuma akşamı ekranlara gelen 100. bölümünde; Tarık'la karşı karşıya gelen Ferit'in ölüp ölmediği merak konusu oldu.

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