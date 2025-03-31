Yalı Çapkını'nın Duru'su paylaştı: Seyran ve Ferit'le yeni kareler
Yalı Çapkını'nın büyük finali için geri sayım başladı. Dizide Seyran ve Ferit'in kızları Duru'ya hayat veren Sara Yılmaz, rol arkadaşlarıyla sette objektif karşısına geçti. Bu kareler çocuk yıldızın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 4 Nisan akşamı yayınlanacak 101. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nda geçtiğimiz hafta zaman atlaması yaşandı.
Dört yıllık zaman atlaması sonrası Seyran ve Ferit'in Duru adında bir kızları olduğu ortaya çıktı.
Durunun 4 yaşındaki haline ise minik oyuncu Sara Yılmaz hayat veriyor. Afra Saraçoğlu ile benzerliği dikkat çeken çocuk yıldız, rol arkadaşlarıyla objektif karşısına geçti.
SETTEN YENİ FOTOĞRAFLAR
Sara Yılmaz'ın Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile sette verdiği pozlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yalı Çapkını'nın Duru'sunun pozları büyük ilgi gördü.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını'nın 28 Mart Cuma akşamı ekranlara gelen 100. bölümünde; Tarık'la karşı karşıya gelen Ferit'in ölüp ölmediği merak konusu oldu.
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