Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı 27 oldu: İşte bilinmeyenleriyle Mert Ramazan Demir

Üç sezondur her cuma Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir, 28 Ocak'ta 27 yaşına bastı. İşte doğum gününde ünlü oyuncunun hakkında merak edilenler...



BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, “I Am You” adlı filmle ilk kez beyazperdede boy gösterdi. Ardından Çıplak, Hayat Bazen Tatlıdır, Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen ve Şahmeran gibi projelerde boy gösteren Demir, Yalı Çapkını ile şöhreti yakaladı.



Oyunculuk performansıyla sık sık övgü dolu yorumlar alan ünlü oyuncu, güzel sesiyle de dikkat çekti. Demir, Yalı Çapkını'nda zaman zaman şarkı söylediği anlarla adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in şarkı söylediği anlar gündem oldu Haberi Görüntüle

"KAŞLARIM ŞU ANDA EN SEVDİĞİM ŞEYLERDEN BİRİ" 1.78 boyundaki ünlü oyuncunun kaşları da dikkat çekiyor. Mert Ramazan Demir, bu konuyla ilgili daha önce bir programda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri. Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı aldım. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı ve kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu."

YALI ÇAPKINI'NDA EN ZORLANDIĞI SAHNE Daha önce en sevmediği özelliğinin umursamazlık olduğunu söyleyen Demir, "Hayatta en çok aileme önem veriyorum" demişti.



Mesleğine yaklaşmıyla ilgili olarak ise “Burada çok büyük laflar etmek istemiyorum ama ben hayatımın bir dönemini oynayarak geçirdim. İzliyordum ve ‘o’ oluyordum. Bunu yaparken kamera karşısında veya sahnede değildim; bir gerçek yaratıyordum, kendimi ve diğerlerini buna inandırıyordum. Bu bana çok kıymetli geliyor” demişti.

Yalı Çapkını setinde en çok zorlandığı sahneyi de itiraf eden Demir, "Ferit'in ağabeyinin öldüğünü öğrendiği an! Çünkü bir yağmurlama sistemi vardı. Bir kere çekilmesi gerekiyordu, gün gidecekti. İnanılmaz bir stres, güzel oldu ama tam yağmurun altına giriyorum tekrar çıkıyorum. En zoru oydu benim için" demişti.



OYNAMAYI HAYAL ETTİĞİ BİR ROL VAR MI? Birkaç ay önce ELLE Man dergisine kapak olan Mert Ramazan Demir, hayat verdiği Ferit karakteri için "Ferit’e, onun herhangi bir özelliğini seviyor ya da sevmiyorum çerçevesinde bakmam mümkün değil. Bunu yaparsam karakterin varlığına müdahale etmiş olurum. Onu doğru anlamakla ilgileniyorum, eleştirel bir yerden bakmak için empati kurmam gerekir" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu, yeni bir karakter hazırlık sürecini şu sözlerle anlatmıştı: “Karaktere ve o karaktere bürünebilmek için ne kadar zamanım olduğuna bağlı olarak değişiyor bu. Öncesinde kafamı boşaltmam gerekiyor. Eğer yeterince vaktim varsa uzak bir yerlere gidiyorum. Kafamın içinde bu yeni insan için yeni bir dosya açıyorum ve onu çözmeye çalışıyorum. Yeni birini tanımak gibi bir şey bu…” Oynamayı hayal ettiği herhangi bir rol olmadığını belirten Demir, "Akıllıca yazılmış her karakter hayalimdekiyle örtüşebilir ve beni heyecanlandırabilir. Bu bir biyografi de olabilir, bir animasyon filmi seslendirmek de…" demişti.