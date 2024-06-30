Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir'den tatil pozu

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaşan Mert Ramazan Demir, sezon finali sonrası tatil için İspanya'ya gitmişti.
Yalı Çapkını'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, İspanya'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
Mert Ramazan Demir'in tatil fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
"ÇALIŞIRKEN VAR OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"
Öte yandan Demir, daha önce verdiği röportajda “Çalışırken var olduğumu hissediyorum. Yaşadığımı en çok benim dışımda bir şey var etmeye çalışırken hissediyorum. Örneğin başka birini derinlemesine anladığımda. Hikayesini anladığım ve gerçekten duyduğum insanlardan bahsediyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü oyuncu mesleğine nasıl yaklaştığı sorulduğunda ise “Burada çok büyük laflar etmek istemiyorum ama ben hayatımın bir dönemini oynayarak geçirdim. İzliyordum ve ‘o’ oluyordum. Bunu yaparken kamera karşısında veya sahnede değildim; bir gerçek yaratıyordum, kendimi ve diğerlerini buna inandırıyordum. Bu bana çok kıymetli geliyor” demişti.
SEYRAN ÖLECEK Mİ?
Yalı Çapkını'nın 7 Haziran akşamı yayınlanan sezon finaline Halis Ağa'nın şaşırtan planı ve "Seyran öldü mü?" sorusu damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 73. bölümde yaşananlar...
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