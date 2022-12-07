Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den kardeşiyle set pozu

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşan Mert Razaman Demir, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Zaman zaman sette çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son olarak erkek kardeşi Enes ile karavanda poz verdi. İşte o paylaşım...

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den kardeşiyle set pozu

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizisinde 'Ferit Korhan' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, gerek oyunculuğu gerek yakışıklılığıyla gündemden düşmüyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demir, zaman zaman set pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İŞTE DEMİR'İN KARDEŞİ

24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, son olarak setten kardeşi Enes ile bir paylaşım yaptı. İki kardeşin karavan pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den kardeşiyle set pozu - 1

"İLK SAHNEMİ ÇEKTİM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de sette yönetmen koltuğuna oturduğu anları yayınlamış ve paylaşımına "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için @burcu.alptekin" notunu düşerek dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etmişti.

AFRA SARAÇOĞLU KAYITSIZ KALAMADI

Partnerinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan ise Demir'in paylaşımına "Olan benim sahneme oldu" diyerek esprili bir yorumda bulunmuştu.

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den kardeşiyle set pozu - 2

"SEVENLERİMİZE BÜYÜK SAYGIM VAR"

Öte yandan Mert Ramazan Demir, diziye gelen olumlu tepkiler hakkında konuşmuştu. Ünlü isim, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi” yorumunda bulunmuştu.

Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başarısı hakkında konuşan Demir “Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.

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