Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den kardeşiyle set pozu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinde 'Ferit Korhan' karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, gerek oyunculuğu gerek yakışıklılığıyla gündemden düşmüyor.



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demir, zaman zaman set pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunuyor.



İŞTE DEMİR'İN KARDEŞİ



24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, son olarak setten kardeşi Enes ile bir paylaşım yaptı. İki kardeşin karavan pozu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"İLK SAHNEMİ ÇEKTİM"



Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de sette yönetmen koltuğuna oturduğu anları yayınlamış ve paylaşımına "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz. Teşekkürler bana bu şansı tanıdığın için @burcu.alptekin" notunu düşerek dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'e teşekkür etmişti.



AFRA SARAÇOĞLU KAYITSIZ KALAMADI



Partnerinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Afra Saraçoğlu ise Demir'in paylaşımına "Olan benim sahneme oldu" diyerek esprili bir yorumda bulunmuştu.

"SEVENLERİMİZE BÜYÜK SAYGIM VAR"

Öte yandan Mert Ramazan Demir, diziye gelen olumlu tepkiler hakkında konuşmuştu. Ünlü isim, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi” yorumunda bulunmuştu.



Her cuma reytinglerde zirveye yerleşen dizinin başarısı hakkında konuşan Demir “Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.