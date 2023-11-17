Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'den rol arkadaşlarıyla set pozu

ŞERİF SEZER KİMDİR?

Öte yandan 1946 doğumlu Şerif Sezer, kariyerinin zirvesine "Yol" filmi ile çıkmıştır. Sonrasında "Çemberimde Gül Oya", "Beyaz Gelincik", "Babam ve Oğlum", "Kabuslar Evi", "Karagül" gibi birçok iddialı yapımda rol alan Sezer, iki sezondur Yalı Çapkını dizisinde rol alıyor.



KIZI DA OYUNCU

Ayrıca Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna da kendisi gibi oyuncu. Dizi, film ve tiyatro yapımlarında yer alan Arna; "Güldünya", "Beyaz Gelincik", "Çemberimde Gül Oya" ve "Sakarya Fırat" gibi dizilerle tanınıyor.