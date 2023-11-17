Yalı Çapkını'nın Hattuç Halası Şerif Sezer'den rol arkadaşlarıyla set pozu

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.
Dizide, Halis Korhan'ın gençlik aşkı, Kazım'ın halası Hatice (Hattuç Hala) karakterine hayat veren Şerif Sezer, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu ve Gülgün karakterine hayat veren Gözde Kansu ile yalıda objektif karşısına geçen Şerif Sezer, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.
"KRALİÇE" NOTUYLA PAYLAŞTI
Usta oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmayan Gözde Kansu, aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından "Kraliçe" notuyla paylaştı.
ŞERİF SEZER KİMDİR?
Öte yandan 1946 doğumlu Şerif Sezer, kariyerinin zirvesine "Yol" filmi ile çıkmıştır. Sonrasında "Çemberimde Gül Oya", "Beyaz Gelincik", "Babam ve Oğlum", "Kabuslar Evi", "Karagül" gibi birçok iddialı yapımda rol alan Sezer, iki sezondur Yalı Çapkını dizisinde rol alıyor.
KIZI DA OYUNCU
Ayrıca Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna da kendisi gibi oyuncu. Dizi, film ve tiyatro yapımlarında yer alan Arna; "Güldünya", "Beyaz Gelincik", "Çemberimde Gül Oya" ve "Sakarya Fırat" gibi dizilerle tanınıyor.
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