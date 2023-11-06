Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'ndan set pozu

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.



Yalıda entrikanın hiç eksilmediği dizide Halis Korhan'ın büyük gelini İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu, setten bir kare paylaştı.



Santırcıoğlu, Dizide Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu ve Nükhet'e hayat veren Binnur Kaya ile objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncuların set pozu, büyük ilgi gördü. YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 3 Kasım Cuma akşamı 44. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'na Ferit'in Nükhet'in planını çökertmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...