Yalı Çapkını'nın ilk bölümü 10 milyon izlenmeye ulaştı

Her cuma akşamı Star ekranlarında yayınlanan ve her üç kategoride de birincilik elde eden Yalı Çapkını dizisi YouTube’da da yoğun bir ilgi görüyor. Dizinin ilk bölümü 10 milyon görüntülenmeyi aşarken, ikinci ve üçüncü bölümleri de 10 milyon görüntülenmeye yaklaştı.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.