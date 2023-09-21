Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den Mert Ramazan Demir paylaşımı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Yeni sezonda Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil olan Taro Emir Tekin de rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı.
Yalı Çapkını'nda birbirlerinden uzak büyüyen ve hoşlanmayan iki kuzene hayat veren oyuncuların fotoğrafı büyük ilgi gördü.
"KARAKTERİ ARIYORUM"
Öte yandan Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin, birkaç hafta önce diziyle ilgili "Çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Muhteşem bir cast, çok mutluyum. Ortama alıştım, herkes hemen kucakladı. Çok tatlı bir ekip, sadece karakteri arıyorum" açıklamasını yapmıştı.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını'nın 15 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelen 37. bölümüne; Seyran ile Ferit'in düğünü ve Halis Ağa'nın Nükhet'i çağırması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını son bölümde yaşananlar...
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