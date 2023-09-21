Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin'den Mert Ramazan Demir paylaşımı

"KARAKTERİ ARIYORUM"

Öte yandan Yalı Çapkını'nın Kaya'sı Taro Emir Tekin, birkaç hafta önce diziyle ilgili "Çok sevdiğim dostlarımla oynuyorum. Muhteşem bir cast, çok mutluyum. Ortama alıştım, herkes hemen kucakladı. Çok tatlı bir ekip, sadece karakteri arıyorum" açıklamasını yapmıştı.